投資人看好新冠狀病毒大流行疫情可望開始趨於平緩，隔夜歐美股市大漲，受此激勵，周二香港恆生指數開漲1.45%，為24093.05點，收復24000點大關。國企股(H股)點開漲1.27%，為9774.91點。藍籌股普遍走高，黃金股隨金價上漲。神州租車公告未持有瑞幸咖啡任何股份，股價強勁反彈16%。

(時報資訊)