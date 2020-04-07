《港股》歐美股大漲 恆指開高1.45％ 10:172020/04/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好新冠狀病毒大流行疫情可望開始趨於平緩，隔夜歐美股市大漲，受此激勵，周二香港恆生指數開漲1.45%，為24093.05點，收復24000點大關。國企股(H股)點開漲1.27%，為9774.91點。藍籌股普遍走高，黃金股隨金價上漲。神州租車公告未持有瑞幸咖啡任何股份，股價強勁反彈16%。 (時報資訊) #大漲 #開漲 #歐美股 #恆指 #投資人看好 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油連6降 95下周跌破19元 04:102020/04/03 財經焦點 油價創史上最大單日漲幅 道瓊大漲469點 06:242020/04/03 財經 《期貨》三大期指齊開高 4月台指期大漲186點 09:262020/04/06 財經 《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 財經 台股大漲連動 新台幣終結連三貶、創逾半月新高 16:442020/04/06 財經 《韓股》疫情趨緩＋石油減產協議在望 韓股大漲3.85％ 16:482020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 外資轉買＋雙王法說＋美股早盤飆千點 台股今戰萬點 04:102020/04/07 財經要聞 《半導體》ADR大漲＋外資連3買 台積電領衝萬點 09:432020/04/07 財經 《商情》買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4％ 10:002020/04/07 財經 財經熱門新聞 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 即時 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 最壞情況已過 大摩樂觀喊話：是時候買股票了 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 這個月股市穩了？謝金河喊5大風險指標降溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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