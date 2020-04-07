DRAM廠南亞科(2408)3月營收衝上16個月來新高，加上美國記憶體大廠美光周一股價勁揚逾一成；台記憶體上游南亞科領軍，下游模組廠威剛(3260)等早盤股價全數上漲。

南亞科3月營收達53.56億元，月增17.37%，並創16個月新高，單月出貨量增加11%至13%，且產品平均售價提升1%至3%，是推升3月營收的主要動力。南亞科第一季營收144.19億元，季增近1成，也較去年同期增加26.79%，出貨量增加是帶動季營收成長主要動能。

南亞科表示，第一季營運未受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，預計10日舉行線上法人說明會，進一步說明疫情對未來市況影響。

由於第二季標準型及伺服器DRAM價格續漲，法人預估南亞科營運表現將比第一季持續增長。

此外，美股周一勁揚，美光股價收在46.37美元，大漲5.15美元，漲幅達12.49%，也帶動台記憶體上游製造廠包括南亞科、旺宏(2337)、華邦電(2344)今早股價均開高。下游模組廠威剛股價開高，十銓(4967)續攻。

下游同步受惠第一季記憶體產業淡季不淡，記憶體模組大廠威剛3月合併營收28.58億元，創下近20個月來單月營收新高，主要受惠於固態硬碟（SSD）及DRAM產品銷售成長，第一季合併營收71.85億元，較去年第四季小幅成長0.9％，營運淡季不淡，與去年同期相較成長12.1%。

威剛指出，近期居家辦公及遠距教學情況增加，電商、電競等需求也快速升溫，帶動筆記型電腦、桌上型電腦與伺服器等訂單大增，預期中長線記憶體供應鏈供不應求狀態不易反轉。

威剛也表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球各大主要經濟體皆陸續出現需求暫延的現象。其中，中國大陸在疫情高峰期過後，需求已於3月下旬穩步回溫；歐洲及美加等地因疫情才剛開始延燒，實體經濟活動暫時出現延滯狀態，以目前的發展態勢推估疫情高點在4月、5月出現之後，歐美等地實體通路需求可望相繼於下半年回溫。

(時報資訊)