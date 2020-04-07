實體店瘋搶還不夠，線上團購也瘋狂，新冠肺炎疫情帶動的恐慌囤糧潮，自2月初春節有過一波搶購後，3月中旬隨著國內確診破百例再掀高潮。以食品為主力的團購網ihergo愛合購今指出，3月份網站總業績較2月份多了1.59倍，較去年同期增加2.46倍，業績甚至比傳統第四季還要旺，3月的熱銷品項從低溫方便料理、生鮮食材等，也擴大到常溫耐久放的食品，例如乾拌麵、罐頭、保久乳等。

深耕團購13年的愛合購表示，團購分為3大型態，包括「面交形式」、「分寄模式」、「分次購買」等。面交形式是由主購發起團購，廠商將貨統一寄到主購地址，主購再透過面交向團員交貨。分寄模式：由主購發起團購，廠商將貨直接分寄到每個團員的地址，主購與團員不用接觸。最後分次購買：由廠商規劃好中小份量優惠方案，消費者可分次回購，中間不一定要有主購。

愛合購今年3月團購業績顯示，採「面交形式」的團購業績約佔整體3成2，比2月份下降2%，更比1月份下降11％，顯示民眾團購行為因疫情逐漸轉向其他無接觸模式。

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(中時電子報)