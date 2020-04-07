高雄市長韓國瑜現正面臨罷免危機，但韓國瑜採取低調態度，努力拚市政來說服高雄市民，但罷韓團體卻一再抹滅韓國瑜的努力，更稱韓國瑜躲避市政質詢是別有用心，因要啟動B計劃因應罷韓危機。對此，韓粉看不下去，怒轟罷韓團體根本是見不得別人好，其心可議，悲哀啊！

罷免韓國瑜二階連署衝破55萬，罷免公投成案機率非常高。不過，罷韓團體指出，韓國瑜陣營本來要以專門剔除方式及抓偽方式讓罷韓無法成案，可惜最後適得其反，引起高雄市民更大反彈，只好提早結束查對。

罷韓團體指出，現在韓國瑜陣營將啟動B計劃，意圖利用疫情、降低投票率。更有可能假借疫情延會，再一次規避總質詢，罷免預算墊付案讓兩黨議會攻防，不再直球對決、改打躲避球，並繼續抹黑罷韓團體。

對此，有韓粉在粉專《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》臉書發文痛批，四個吃飽閒閒只會打嘴炮，「Ｘ到不行」！底下韓粉也憤怒表示，「破壞公物要不要罰？這樣大家都可以去總統府？？行政院？？比照辦理？」、「罷韓的鈔票那裡來的」、「高雄市民你們怎麼可以容忍這些亂源不停的擾亂高雄市政、積非成是、盜匪行為」、「教育三十年來的失敗，造成了所有台灣人，已經不知道什麼叫正確什麼叫錯誤，什麼叫做禮義廉恥，這個社會的價值觀已經完全改變」、「悲哀阿」！

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

(中時電子報)