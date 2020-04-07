大陸國家統計局7日公布消息，據對24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，3月下旬與3月中旬相比，7種產品價格上漲，39種下降，4種持平。其中，生猪（外三元）本期價格為35.2元(人民幣，下同)／千克，下降4.1％；豆粕為3210.7元／噸，上漲9.7％。

(旺報 )