終於跌了 陸豬價3月下旬較上旬跌價4.1％ 10:432020/04/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸生豬價格3月下旬較上旬跌價4.1％。(記者葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局7日公布消息，據對24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，3月下旬與3月中旬相比，7種產品價格上漲，39種下降，4種持平。其中，生猪（外三元）本期價格為35.2元(人民幣，下同)／千克，下降4.1％；豆粕為3210.7元／噸，上漲9.7％。 (旺報 ) #大陸 #豬肉 #價格 #下降 #上漲 #產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕丟臉 歐美傲慢 陸捐口罩不領情 04:092020/04/03 焦點新聞 陸搶美國原油 擬增1億桶儲備 04:092020/04/03 焦點新聞 回望武漢封城 胡錫進： 感慨萬千 12:332020/04/03 兩岸 喚醒手中人幣 網購陸理財品 04:102020/04/06 焦點新聞 收益率近4％ 陸銀理財產品夯 04:102020/04/06 焦點新聞 兩岸不見血戰場 打假誰怕誰 04:092020/04/07 焦點新聞 全球瘋搶陸醫療品 亂象叢生 04:102020/04/07 全球財經 輿論戰疫 兩岸網紅隔空對嗆 04:102020/04/07 兩岸要聞 救中小企業 林毅夫籲發消費券 04:102020/04/07 兩岸要聞 《業績-其他電子》鴻海Q1營收近11季低點 守住9千億關卡 07:452020/04/07 財經 兩岸熱門新聞 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 大陸首現單日無新增死亡病例 - 兩岸 - 旺報 老三爭霸戰 今明兩年鄭州有望成為大陸北方第三大城 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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