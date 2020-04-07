新冠疫情衝擊各行各業，經濟部提出中小企業舊貸展延、營運資金貸款、振興資金貸款等補貼，盼協助企業度過難關；對此新北市今（7日）喊話中央，原設定的補助和優惠僅至上半年，隨著疫情持續延燒，建請評估延長，協助產業度過困境。

新北市今上午召開防疫應變會議，經發局長何怡明提出3項建議表示，首先，中央貸款利息補貼僅至上半年，隨著疫情延燒，建請評估延長，第二，近期企業普遍反映，訂單需求大量減少，即便已經生產，也因各國的鎖國、封城政策，產品無法順利外銷，希望藉由中央的高度跟立場研議對策，協助企業度過難關。

何怡明指出，第三，中央推出的「振興抵用券」，仍需搭配住宿及現地消費，疫情受染風險高，希望中央再行研議。

侯友宜表示，國內貨物無法外銷是企業現階段最大困境，相信各縣市都有相同狀況，中央如何協助國內產業、技術、產品順利輸出，需要研議。

侯友宜指出，中央也應研議消費券何時發放，才能對振興經濟發揮最大效益，也不會對疫情產生影響，「防疫永遠是第一優先，國人健康才有辦法帶動經濟蓬勃發展，兩者很難取得平衡，但希望中央研議。」

(中時 )