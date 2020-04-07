元利建設15年前購買國民黨台北市木柵的國發院土地爭議，一路持續到現在，有學者主張要元利建設把當年所買的國民黨國發院土地，「還財於民」？對於外界種種爭議，元利建設今（7）日一早發出聲明指出，儼然是找錯事主的荒唐行為！

元利指出，此案國民黨拿了38.3億元走人，黨產會調查報告卻要元利負擔主要責任，擬命元利移轉約6,200坪土地給國有及原所有權人，而非向國民黨究責？這樣的論調，儼然是「找錯事主且張冠李戴的荒唐行為！」元利建設殊難認同。

行政院黨產會召開「原國民黨革命實踐研究院土地案」聽證會，未來若認定國民黨無償取得葉家土地，元利建設以非相當對價取得KMT黨產，將命元利名下土地移轉返還葉家，元利建設日前強力質疑，黨產會是「搶奪民產」；對此，財經法學者認為，還希望元利建設善盡企業社會責任，還財於民。

元利建設今天表示，元利所購置的國發院土地，將在黨產會，進行第三次聽證會，國發院土地於2005年國民黨經過五次公開招標，都以流標收場，這個結果顯示，先前國民黨底價訂定過高，高估市場行情，以致全案未能順利脫標。最終回到市場機制，由買賣雙方議價以42.5億元成交。

元利表示，非常遺憾，這次黨產會調查報告以片面資訊拼湊雙方交易價格，重點是「實際上國民黨拿了38.3億元走人，但根據黨產會調查報告所援引中華徵信所估價報告顯示，國民黨稅後最多也只能實拿41.6億元，差額就是3.3億元，國民黨後續還不用負擔都市計畫變更成本，轉嫁風險，何來賤賣之說？」

元利表示，國民黨出售國發院土地後，順利將三大風險，包括都市計畫變更風險，以及資金成本風險，還有持有土地過程中的市場風險，全轉嫁給元利建設。

元利指出，國民黨拿了38.3億元走人，黨產會調查報告卻要元利負擔主要責任，擬命元利移轉約6,200坪土地給國有及原所有權人，而非向國民黨究責？這樣的論調，儼然是「找錯事主且張冠李戴的荒唐行為！」元利建設殊難認同。

對於調查報告片面之誤解及全案真相，元利表示，在明天聽證會，檢附相關事證，向黨產會全體委員說明，也再度呼籲黨產委員應依法超然獨立、專業審酌本案，還給元利建設一個清白。

(工商 )