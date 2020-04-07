馬來西亞創作才子黃明志風格鮮明，敢做敢言的個性在娛樂圈獨樹一格。他近日經常對新冠肺炎發表意見，引得許多大陸網友翻牆出徵黃明志臉書，他對此直接開嗆：「怎麼會那麼多不守法又不聽主席命令的人一直拼命翻牆出來？」

黃明志日前在臉書表示，「武漢肺炎」一開始就是全世界官方使用的名稱，突然有一天被大陸改稱「新冠肺炎」，但其他國家還是照樣沒改。馬來西亞的中文媒體後來被告知全面更名，但發出通知的竟是大陸大使館，「奇怪了，為什麼你的國家的大使可以去管別人的國家的媒體？」

黃明志舊照被翻出。（合成圖／Namewee 黃明志 臉書）

黃明志解釋，自己並沒有侮辱大陸，大陸也沒有對自己下達禁令，「叫武漢肺炎就等於反中？台獨？港獨？馬獨？美國狗？玩政治？我看到的是另一種跟政治無關的思維和角度。」他曾身穿中華民國國旗T-Shirt和手拿國旗的照片也被翻出，引來一票大陸網友翻牆出征，臉書留言也被灌爆；黃明志反嗆：「這可是孫中山成立的青天白日滿地紅國旗啊！所以說無知真的很可怕！」

據《ETtoday》報導，黃明志表示不會刪除這些攻擊性回文，因為每個人都有言論自由，但也反問若舉報這些大陸網民，不知道公安是否可查VPN再把他們抓起來，「怎麼那麼多不守法又不聽主席命令的人一直拼命翻牆出來還寫了一堆丟人現眼的東西？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)