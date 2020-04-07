為平衡城鄉教育資源，教育部自108年起以3年為一期，補助偏遠地區及非山非市學校購置設施、設備及教具，預計協助1526校，未來仍將持續投入資源，營造更均等優質的教育環境。

教育部國教署訂定「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」並編列專款，補助偏遠及非山非市學校優化教學設施，使校園環境更加安全、友善及舒適。

教育部表示，充實學校教學設備及教具，也可擴展創新教學空間，引導學生強化學習動機，增加自主學習及多元探索機會，讓學生愛上學，也愛上學習。

苗栗縣大湖鄉的大南國民小學，圖書室因屋齡老舊有嚴重漏水問題，學校採用開放空間設計概念，引進窗外的陽光和綠地，將圖書室重新改造為校園最受歡迎基地，鼓勵學生經常前往閱讀，深化閱讀的興趣與習慣。

位於屏東縣獅子鄉的楓林國民小學是極偏學校，學生用餐原都由廚工將餐桶抬到各教室，學校將廚房改造設計為用餐禮儀教室，全校師生一起用餐，不僅增進師生感情，同時也培養學生用餐好習慣。

台東縣太麻里鄉三和國民小學及苗栗縣公館鄉開礦國民小學，都申請建造兼具安全及趣味的校園遊戲場域，並設置不同年齡層兒童遊戲需求的滑梯、攀爬網等遊具，讓孩子在課餘時間可在校園遊戲場域安心遊玩，培養冒險精神並增進體能與肌力，提升綜合感覺能力。

(中時 )