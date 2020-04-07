陳姓女子不滿時政，去年12月總統大選期間在臉書社團PO文「趕快暗殺蔡英文」，警方將陳女依違反總統副總統選罷法、刑法恐嚇罪嫌送辦。但台北地檢署認為陳女因受當時選情及輿論影響，一時衝動才發文，只是發洩情緒，沒有恐嚇蔡總統生命的犯意，檢方基於人權保障，罕見地援引司法院解釋，在不傳喚被告陳女情況下，7日逕將陳女不起訴。

家住北市大安區的陳女，去年12月9日在臉書社團「罷免反蔡英文粉絲團」，在羅姓網友留言「蔡英文啟示我很多，我真的沒想到，在這世界上，竟然可以找到，讓我如此痛恨的人」，下方PO文回應「趕快暗殺蔡英文」。彰化警局北斗分局員警網路巡邏時發現這篇「暗殺文」，不敢大意，約詢陳女到案。

警詢時，陳女坦承PO文，供稱是看到網友發文內容很生氣，故意講反話，否認有恐嚇蔡英文總統、意圖讓蔡英文不當選的意思。警詢後仍將陳女依違反《總統副總統選舉罷免法》、《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送北檢偵辦。

檢方調查，陳女並無刑事前科，雖發文「暗殺蔡英文」，但未具體指明有何加害行為，加上陳女訊息並無針對任何事實作陳述，亦沒有散布謠言情事，不構成《總統副總統選舉罷免法》、《刑法》恐嚇危害安全罪嫌。

檢方認為，陳女發文時間正值總統大選選情激烈之際，她受當時選情及輿論影響，在臉書上發表政治性言論，應係一時衝動所致，陳女以文字發洩不滿情緒，其用字遣詞或有過當，但難認有恐嚇蔡總統生命身體安全、意圖使人不當選之犯意。

《刑事訴訟法》第228條第3項，以及司法院院字403號解釋，均指檢察官對於告訴或告發案件，偵查結果無須傳喚被告，已足認為所告事實嫌疑不足或行為不成立犯罪者，即可逕為不起訴處分，因此檢方基於人權保障，決定不傳喚陳女，逕為不起訴處分。

(中時 )