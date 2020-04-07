美國媒體公布NBA未來球隊實力榜，洛杉磯雙雄獨佔前二，不過快艇確力壓湖人位居榜首，勇士名列第三，本季戰績最佳的公鹿只能排到第四。

NBA專家佩爾頓與馬克斯從五個方面(現有球員、管理水準、球員薪資狀況、球隊市場價值以及選秀情況)來評估30支球隊的未來實力，最終評分就是這支球隊在未來三個球季的預期表現。

位居榜首的快艇得到76分，理由是快艇以里歐納德和保羅喬治為基礎，雖然本季合作的場次只有30場，但勝率高達8成；未來陣容，快艇有能力留下哈瑞爾以及馬可斯莫里斯，唯一劣勢就是無法透過交易得到首輪選秀權。

得到74.8分的湖人，這柿紫金部隊相隔近10年之後再次入選未來實力榜前二席次，目前擁有聯盟最佳兩位好手詹姆斯與安東尼戴維斯，即便安東尼戴維斯可以在今夏跳出合約，詹姆斯能在明年夏天離開球隊，但以現在的絕佳戰績來看，湖人有機會留住兩人。

管理層部分，總管佩林卡找來佛格擔任總教練，不但是明確抉擇，而且還產生了良好化學變化，而且球團還有足夠的薪資空間在明年引進一位超級巨星。

雖然勇士本季戰績墊底，但在這次評選得到了74.4分，主要理由是勇士得到兩個樂透選秀權(首輪前三順位)，一個是2020年(勇士戰績墊底)，另一個是2021年來自於灰狼。除了樂透選秀權外，四大主力戰將柯瑞、湯普生、格林與威金斯的合約都至少還有3年，如此堅強的團隊戰力足以威脅洛城雙雄，而且勇士還擁有1720萬美元的交易特例，可望吸引好手加盟。

本季戰績高居第一的公鹿，得到73.8分，目前最大的不確定因素在於「字母哥」阿提托康波，公鹿可以在今夏提供字母哥一份頂級合約，如果字母哥願意接受，公鹿的排名可以進一步獲得提升。雖然字母哥遲遲不肯鬆口，但假如公鹿能在本季奪得相隔46年之後的總冠軍，字母哥留隊的可能性極高。

(中時 )