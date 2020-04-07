日本首相安倍晉三預計今（7）日會對包括東京在內的7個都府縣發布緊急事態宣言，東京新冠肺炎疫情確實嚴重，東京昨（6）日新增84的病例中，高達9成查不到感染源；此外，位在東京的慶應義塾大學附屬醫院也爆出實習醫生群聚感染情形，已經有18人確診。

日本共同社報導，東京都政府昨日宣布，6日新增84例新冠肺炎確診病例，雖然已經比前兩日都超過百例的確診人數有所減少，不過令人擔心的是，新增病例中，73例、高達9成感染來源不明，且多集中在20至40歲的年輕人，東京都政府認為，未來確診人數仍會持續增加。

除此之外，位在東京的慶應義塾大學附屬醫院也爆出實習醫生群聚感染情形。慶應義塾大學附屬醫院昨日晚間發布聲明指出，該院一共有18名實習醫生確診新冠肺炎。

醫院表示，約40名實習醫生不顧禁止聚會的建議參與晚餐聚會，其中1人於上月31日確診，隨後又有17人確感染，已知第一名確診的實習醫生一共和99名實習醫生有過密切接觸。

慶應義塾大學附屬醫院院長北川雄光昨日在聲明稿中致歉，指出無法容忍這些實習醫生的行為，對大眾致上最深的歉意。

99名有接觸史的實習醫生已被要求居家隔離2周，不過醫院並未說明40名實習醫生是在何時聚會。

截至6日，東京一共有1,116人感染新冠肺炎，全日本共有超過4,000人確診。礙於醫療資源有限，東京都政府昨日表示，將優先救治重症病患，今日起將讓輕症患者及無症狀患者轉移至旅館等隔離設施。目前，東京一共有1,034人住院。

(中時電子報)