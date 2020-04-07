美國疫情有放緩的跡象，美股四大指數狂飆，亞股今日全面上揚，今早台股延續多頭氣勢，三大期指率先聯袂開高，大盤開9928.16點，上漲109.42點，旋即並突破萬點大關，最高曾至10039.15點，再創波段反彈新高，股王大立光(3008)、台積電(2330)領軍揚升，3月營收傳出佳績的南亞科(2408)、晶相光(3530)等緊跟在後，成功匯聚多頭人氣，八大類股全面上漲，指數維持在9900點之上。分析師表示，這波台股由8500點開始彈升，上漲了1500點左右，盤中站上萬點，短線想再上攻空間將受限，目前全球疫情是否真的開始緩和還有待觀察，而各公司首季獲利受疫情影響多少還尚未可知，預期台股將呈現高檔震盪的格局。

盤面表現上，大立光今日開高走高，晨盤一度衝至3990元，漲幅在3%以上；台積電ADR 6日大漲，今跳空開高8元為283.5元，漲幅維持2.3%以上，市場等待16日法說會上釋出產業及景氣看法；南亞科(2408)3月營收破50億元攀近16個月高點，股價狂漲曾衝逾8%；晶相光(3530)3月營收飆出歷史次高，股價漲6.8%，創波段新高；宏捷科(8086)3月營收創近4年高，Q2業績展望仍佳，股價開高走高，一度飆至漲停板；連動港股ETF概念股也全面揚升。

分析師表示，台股多頭往年線10,000點挑戰，雖然反彈動能仍在，但新冠肺炎疫情後續發展還需要多加留意，對於全球訂單、需求與經濟成長影響不容小覷，短期內台股區間震盪仍大，留意追高風險。本周關注重點將在外資動態、3月出口數據、台企3月營收、龍頭股法說等。

(時報資訊)