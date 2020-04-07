國民黨為推動公民權下修至18歲，上月提出《憲法》增修條文增訂第一條之一草案 ，經立法院院會一讀後，未來將由各黨團籌組修憲委員會審查。如今，國民黨進一步提出《公民不在籍投票法草案》，明定選民在選舉日當天無法返回戶籍地投票者，得申請不在籍投票。全案經今上午立法院院會宣讀後，順利走完一讀程序，交付內政委員會審查。

提案立法的國民黨立委溫玉霞表示，不在籍投票是全世界潮流，目前全球已有80幾個國家在實施，其中包括美國、英國、日本、澳洲、加拿大、德國、義大利、瑞士、韓國、馬來西亞等。

溫玉霞解釋，各國普遍實施不在籍投票的方式大概分為「通訊投票」、「特設投票所投票」、「提早投票」、「移轉投票」、「網路投票」等。尤其是瑞士與北歐國家，於投票日當天才前往投票所投票者已是選民中之少數。

她說，反觀台灣選舉制度已有50多年，總統直選也有24年，民主國家行使投票權的法治精神已經成形，但卻未全面實施不在籍投票，顯然已不符當今民主潮流。

溫玉霞強調，人民的參政權，不該因為離鄉背井、求學工作或疾病、身心障礙、生產或受傷不良於行等因素，而喪失投票的基本權利。因此，她認為台灣絕對有必要實施不在籍投票。

因此，在《公民不在籍投票法草案》當中，就針投票日擔任選務工作者、在營服役軍人、執行勤務員警、在戶籍地外工作的民眾、在戶籍地以外求學者、因疾病不良

於行者、在監服刑但未褫奪公權者，得申請移轉投票或於特設投票所投票。而境外國民及在大陸經商或求學者，得申請通訊投票。

該草案也明訂，公民不在籍投票適用的選舉類型，包含總統副總統選舉、立法委員選舉、直轄市市長與縣市長選舉、直轄市議員與縣市議員選舉，及全國性公民投票。

(中時 )