清明連假部分景點湧入人潮，中央流行疫情指揮中心針對全國11處景點發出國家級警報，是否取消5月1日勞動節連假引發討論。時代力量立法院黨團總召邱顯智今表示，放假是假議題，重點是如何避免大型活動或人潮群聚，呼籲中央流行疫情指揮中心訂定指引或辦法，讓各機關及民眾可以有遵守依循。時力立委陳椒華也要求政府相關規範，像是宣導餐廳改外帶避免內用、遊樂區及景點實施總量管制措施。

邱顯智表示，避免人潮群聚有非常多手段，放不放假不是重點，不論是上班日或放假出去玩，都應該有效管理，如果平時做不好管理措施，反而更多人有群聚風險。

針對連假前許多地方政府宣傳觀光，導致連假期間部分景點擠爆人潮，邱顯智認為，政府應該要有避免大型群聚的辦法與指引，而不是一方面要大家來觀光，同時又說有大型群聚感染風險，亂七八糟，如何讓民眾可以依照指令遵守。

陳椒華說，不只是連假，平時上班時間也有正常戶外活動，政府應訂規範，尤其是近期出現無症狀感染者，為避免室內散播，建議訂定像是餐廳提供外送，避免店內用餐，遊樂區、超市及觀光景點必要時也要實施總量管制，避免人潮群聚感染風險。

陳椒華補充表示，現在還有300多人居家隔離，僅8人有檢驗，其他人仍遊走社會各處，如果沒檢驗，可能會造成台灣疫情嚴重的問題，呼籲盡快進行採驗。

(中時 )