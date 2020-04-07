美股三大指數急升逾7％，帶動陸港股齊揚。上證指數7日開盤大漲1.56％；港股6日強彈逾500點後，7日開盤升上24,000點關。

上證指數開盤報2,806點，漲42點或1.56％。10：22報2,803點，漲39.56點或1.43％。深成指開盤報10,312點，漲202點或2％，現報10,342點，漲232點或2.3％。

各類股全線走高，有色金屬股漲逾2％；化工、水泥、金融、房地產、電力、煤炭、鋼鐵股升逾1％；石油股靠穩。

港股部分，恒指開盤大漲343點或1.45％，報24,093點。後持續走跌，10：22漲幅收窄至79點或0.33％，報23,828點。

個股表現方面，騰訊開盤漲1.6％，報387.6港元。匯控開盤漲2.2％，報39.8港元。友邦開盤漲1.9％，報72.2港元。創科開盤大漲8.2％，報55港元，為市前表現最好藍籌。

美國疫情最嚴重的紐約州新增死亡病例較前一日略為下降，是一周以來首次，市場憧憬美國疫情有緩和趨勢，刺激美股顯著反彈，三大指數齊齊收升逾7％，是3月24日以來最大單日升幅。

(工商 )