針對中央流行疫情指揮中心6日表示，請清明連假期間曾至人潮擁擠地方活動者，自主健康管理14天，避免疫情爆發。指揮官陳時中部長也提到請大家配合「彈性、異地、居家」辦公、工作與上課的因應防範措施，本刊採訪超前部署的富邦金控相關防疫措施，目前除了約1100人居家辦公12天之外，也已採4個班別的彈性上班時間，並先將40%人力異地辦公等，分享給各企業參考。

台北富邦銀行防疫措施及超前部署項目如下：

a.已啟動人員區隔與備援辦公機制，總行單位已有超過40%員工配合進行分散辦公。

b.分散上班時間：為降低尖峰時刻搭乘大眾交通工具而衍生感染的風險，針對辦公地點位於雙北市之單位，安排30%人力根據四個不同班別排班上班。

c.實施更嚴格的會客管理流程：於各大辦公大樓低層指定區域設置會客專區，外部訪客一律禁步進入辦公樓層。

d.執行居家辦公演練及遠程辦公佈署。

e.第二備援辦公室軟硬體佈建完成，可隨時支應備援人力隨時進駐。

富邦金控旗下子公司皆採取防疫措施。（圖／富邦金提供）

富邦人壽10項應變措施

1、慰問金給付：即日起至5月底，個人險有效契約保戶經確診感染新冠肺炎住院治療，皆提供慰問金給付，以表達關心之意。若於執行職務時確診感染新冠肺炎，提供保戶且為醫護人員5萬元慰問金，若保戶雖不是醫護人員但為醫事人員或衛福部、疾管局、各地衛生局(所)之防疫人員，且因負責新冠肺炎疫調、檢驗、管控追蹤等工作而罹患新冠肺炎者給付慰問金2萬元，其餘非屬防疫人員之確診新冠肺炎保戶給付6,000元慰問金。

2、體檢替代方案：針對抽樣體檢與高齡體檢，即日起至5月底可以視訊生調替代體檢報告。另需要進行高齡體檢之保戶，除提供生調替代方案外，亦可自行提供近一年內之健檢報告替代。

3、從新從優理賠原則：已投保住院醫療險（日額型與實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任。

4、負壓隔離病房比照加護病房：因新冠肺炎於療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付。

5、插管處置者比照氣切手術：有購買手術保障之保戶，因新冠肺炎治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金。

6、單一服務窗口：0809-000-550 傳真：02-8809-8660 E-Mail：[email protected]

7、融通理賠申請方式：為便於理賠申請，融通保戶以傳真、E-mail等管道提出申請，如有需要保戶提供文件正本或相關補充資料，可採後補方式提供。

8、櫃台客服人員配戴口罩：一線直接面對民眾之服務櫃台同仁全面配戴口罩。

9、異地辦公計畫：擬啟動三階段異地辦公計畫，第一階段已於2日啟動，其執行原則以保戶服務等業務不中斷為先，後續第二、三階段將視國內疫情發展迅速因應。

10、每日監控體溫、落實酒精消毒：公司內部仍持續落實每日進入辦公空間量體溫，並酒精消毒，強化同仁防疫意識，宣導勤洗手、戴口罩、自主健康管理。

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(中時電子報)