男星蘇志燮是廣大女粉絲心目中的超級男神，甚至被認為是韓國「4大公共財」的第一名，希望他一直保持現狀，永遠單身，但去年他認愛小17歲前電競主播趙銀政，今(4/7)無預警宣布結婚，讓粉絲相當驚訝，然蘇志燮總大方分享感情觀，觀察他歷年對於「理想型」的變化，竟洩漏出歐巴其實很想脫單。

私生活低調簡單的蘇志燮，出道20多年來演了無數愛情戲男主角，但從沒有任何公開的女朋友過，連緋聞都很少，且一有風聲，蘇志燮就火速澄清否認，也是一種寵粉絲的表現，而身旁沒人的他，至少願意談論想像中的另一半，到底是什麼樣子，滿足大眾的好奇心。

2012年他作客《演藝家中介》，被問到理想型，表示對方一定要是很了解他的人，也要有愛心，連外型都有特殊偏好「希望我的她至少有168公分高，而且有一頭長髮」，但5年後再被問到這一題，蘇志燮直接跳過外表條件了，只希望「能讓我自在說話就可以了」，還擔心「有代溝」，怕自己覺得理所當然的事，結果對方聽了「黑人問號」。

而到了2018年，他主演《雨你再次相遇》，飾演爸爸的他跟小演員互動開心，終於有點成家的念頭，而要結婚，必須有個另一半，他說心中有理想型，但身旁沒什麼和心意的對象，而他的條件很簡單，就是沒代溝、能溝通，愛情不求乾柴烈火，只要順利就好，理想型標準可謂連年放寬，讓人覺得男神不想孤身一人，如今認愛、結婚快速到位，也很合邏輯。

(中時電子報)