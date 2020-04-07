國民黨團今天舉行「罷韓連署偷跑 中選會違法護航」記者會，藍委葉毓蘭形容罷韓團體去年在臉書揭露已完成3萬份連書如助偵查的「自白」，藍委林思銘說，李進勇昨指稱提議連署也算罷免的一環，且連署書涉填載不實日期，痛批中選會對特定政治團體護航，行使政治鬥爭。

藍委陳玉珍痛批，防疫期間罷韓團體搞很多小動作，意圖讓國內政治更加紛亂，有必要讓民眾了解罷韓團體從頭開始就沒有合法性，依《公職人員選罷法》規定，罷免案須在公職人員就職滿1年才能提出，但罷韓團體去在滿1年隔天送出3萬份連署書。

陳玉珍指出，昨天中選會主委李進勇也說簽名連署也是廣義的罷免活動，也就是連署書應該無效，第一階段連署違法，後續連署事宜就不該繼續，呼籲中選會公正客觀執行連署書刪減動作，而非把責任推給內政部。

藍委林思銘說，罷免活動包含提議連署、徵求連署、罷免選舉活動，既然提議連署屬於罷免活動的一環，就不能在1年內舉行，顯然牴觸《公職人員選罷法》規定。

林思銘表示，更可議的是，罷韓團體去年12月25日連夜把連署書送到中選會，中選會在今年初會議紀錄載明，扣除填寫日期未滿1年的連署書有21417人，試問2萬多人可能在去年12月26日連署嗎？答案是不可能，顯示這批連署書有填載日期不實情況。

藍委葉毓蘭嘲諷，除非每個人都如小叮噹有任意門、竹蜻蜓，可隨時出現在某個地方趕快簽署，否則無法證明連署書的適法性，而罷韓團體在臉書貼文也如幫偵查機關蒐集罪證的「自白」。

林思銘說，依規定若有偽造嫌疑應予以刪除，但中選會完全沒有審查，但李進勇昨說這2萬多份沒有填寫日期的連署書也合格，抨擊中選會完全沒有嚴格審查，有護航之嫌。

藍委呂玉玲砲轟，罷韓活動諸多疑點，中選會沒有行政中立，對特定政治團體護航動機就是政治鬥爭、追殺，要求中選會說明爭議，有違法就要停止，拒絕政治追殺、特權護航。

(中時 )