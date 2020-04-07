新冠肺炎衝擊國內經濟活動，陸續有業者表明已經快撐不下去。台灣民眾黨今天開記者會強調，政府提出的紓困2.0不能看得到卻吃不到，銀翼餐廳總經理藍隆盛希望政府的紓困可以更明確，確實幫助到他們，他也感慨，「（政府）要救我們就快一點，不然就讓我們倒掉，不要拖來拖去。」

民眾黨立委邱臣遠表示，目前政府的紓困措施看起來是「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工」，但銀行吃不下這麼多申請案，壓力都聚在這裡。對於中小企業、微型企業的補助，政府應該化被動為主動，應考慮直接協助企業補助員工，不要延稅，直接減稅，紓困的速度也要快，不要程序跑完了錢還沒拿到，很多公司撐不住。

藍表示，他們1949年就創業，經歷過sars、金融風暴都沒感覺，但這次感覺特別嚴重，正常一個月營收在一千萬左右，二月營收才兩百二，三月一百五，這個月政府的政策客群更方面可能達不到一百萬，社交問題，場地人員區隔在外，不知道疫情還有多遠，還要準備什麼。他看到政府好像有心想替他們紓困，但事實卻是他們不知道要找誰、怎麼申請，很多企業不知道該怎麼辦，請政府救救他們。

民眾黨立委蔡壁如表示，紓困除了中小企業也應該延伸到新創微小型企業，包含零工經濟、個人工作室，這種微小型企業，通常是自己在家接案的，紓困1.0是受衝擊觀光產業，2.0希望延伸到之前沒被照顧的產業，很多經濟活動停止、行銷工作停擺，個人接案的工作瞬間消失，微小企業跟自僱者受到衝擊，跟銀行申請紓困的時候，微小企業又常常被排除在外。

蔡壁如並表示，許多公司急需用錢，導致現在地下金融變多，借不到錢，就會往地下金融發展。希望政府注意到，紓困不是要促進經濟救GDP，而是要救民眾，維持正常經濟活動不要消失，如果發生失業，會造成民眾心理壓力，衍生家庭問題、社會問題、最後變成整個國家的問題。

(中時 )