台中市長盧秀燕7日強調，「要落實阿中部長的指引與規定」，到特種行業消費民眾，不管飲酒作樂，或唱歌跳舞，在室內要保持1.5公尺的社交距離，或者是要戴口罩。（盧金足攝）

台中市府昨晚由副市長陳子敬帶隊，稽查娛樂場所是否落實防疫。（盧金足攝）

台中市是中部地區最大的都會地區，相對的，娛樂事業特別多，面對新冠肺炎疫情延燒，市府加強稽查密度，市長盧秀燕7日強調，對於特種行業，不管飲酒、作樂，或者唱歌、跳舞，或者是相擁跳舞，必須確實落實阿中部長的指引，就是在室內要保持1.5公尺的社交距離，或者是要戴口罩。

盧秀燕表示，台中市很多十大特種行業在上個月底暫時歇業，配合台中市政府的勸導，這幾天開始在清明連假後，特種行業開始復業，中央流行疫情指揮中心清明連假時，已經下達戴口罩以及保保持社交距離的防疫要求。

社交距離要求室內要保持1.5五公尺，戶外要保持1公尺，或著要戴口罩，盧秀燕說，對於復業的特種行業，「台中市府要強力的落實阿中部長指引跟規定」，在特種行業裡飲酒作樂，或者唱歌、跳舞，或者是相擁跳舞，都要落實衛福部長陳時中的指引，「阿中部長是為了大家好，他的話大家要聽」。

盧秀燕說，台中市政府要強力的落實，從昨天開始，副市長陳子敬、警察局同仁，還有相關包括經發局、衛生局等同仁，前往特種行業強力稽查，為了大家的健康，也為了避免成為台中市的防疫破口，請大家確實配合與遵守。

(中時 )