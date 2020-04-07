韓國「4大公共財」之一的男神蘇志燮，今(7日)宣布與小17歲前電競主播趙銀政登記結婚，兩人去年5月才認戀，今閃電步入禮堂，引發外界未婚先孕的揣測。但稍早，蘇志燮的公司「51K」澄清：「趙銀政不是未婚先孕，兩人是『自然而然』的決定結婚」。

蘇志燮2018年宣傳和孫藝珍主演的電影《雨妳再次相遇》時，和當時負責採訪的主播趙銀政認識，去年5月《Dispatch》公開兩人約會照片，蘇志燮隨即證實戀情，並說明兩人是之後在朋友聚會上見面，逐步發展成戀人關係。

隔月，蘇志燮被爆料花了約台幣1.7億在首爾購入一棟豪宅，便傳出他有意結婚才買新婚房，更有目擊者指他是和一名女性一起看房，但公司回應，蘇志燮確實搬家買房，可暫時還沒有結婚計畫。如今傳出婚訊，蘇志燮也坦言知道目前不是公開婚訊的好時機，引網友狂猜是否雙喜臨門，對此，蘇志燮公司否認，強調是自然而然認為時候到了才進入下一階段，也說蘇志燮最近在拍攝崔東勛導演新作《外星人》，加上最近新冠肺炎疫情，目前沒有新婚旅行的打算。

(中時電子報)