韓國男神蘇志燮今(7日)宣布死會，和小17歲趙銀政登記結婚，這是他出道25年，唯一認愛的對象，且交往2年就閃婚，讓外界都相當好奇，女方究竟有什麼魅力？其實，趙銀政名氣雖然沒有蘇志燮高，但她在電競界可是人人皆知，更是畢業梨花女子大學的才女。
趙銀政畢業於梨花女子大學舞蹈學系，除了是記者、主播，也是「英雄聯盟」南韓LCK賽區女主持人，因為外型亮眼、口條流利，被稱為「最美電競女主持人」，不少知名電競選手都視她為女神，雖然之後她為了學業，辭去電競主持工作，都仍在電競圈人氣超旺。
之後她憑藉流暢外語能力，成為《深夜正式演藝》外訪主持人，也因為這樣，她才有機會透過訪問與蘇志燮相識，2018年蘇志燮為宣傳電影《現在，很想見你》，接受趙銀政訪問，因為她活潑又風趣的採訪，讓蘇志燮頻頻露出燦笑，爾後兩人又在熟識的朋友聚會重聚，最後成為戀人。
(中時電子報)
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