玩「狼人殺」真的遇上狼人！北部一名14歲國中少女，玩網路遊戲「狼人殺」，認識一名30多歲男子，兩人相約見面，男子露出「狼人」真面目，恐嚇少女「射出來」才放她走，性侵得逞。事後少女班導察覺她異狀，才揭發這件惡行，「狼人」被依加重強制性交罪嫌起訴。
檢警調查，少女與渣男透過網路遊戲「狼人殺」認識，渣男想盡方法約少女見面，她熬不過多次邀約，最終答應碰面。
心懷不軌的渣男早有預謀，兩人在一處公園見面後，便謊稱手機沒電要回家拿行動電源，拐騙少女跟他回家。一進屋內，渣男露出狼人真面目，強吻少女並恐嚇要讓他「射出來」才放她走，最後性侵得逞。
事後少女狀態低落，班導察覺，追問下驚知少女遭辱立即通知家長並協助報警。狼人到案辯稱兩情相悅，檢察官不採信，最後依加重強制性交罪嫌將他起訴。
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(中時電子報)
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