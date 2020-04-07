新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，全球各地為了有效防疫，已陸續推動在家工作(work from home, WFH)以及學校停班停課等政策，推升一股遠距工作以及視訊教學風潮與需求，當中以視訊會議服務起家的 Zoom 成為爆紅服務。然而 Zoom 卻接連爆出資安問題。對此，資深即時通訊品牌 Skype 趁勢主打免登入功能，期待能乘勢而起。

視訊會議服務 Zoom 原本免費版可供 10 人同時連線的服務，在新冠肺炎疫情期間，也免費擴大上限至 100 人(單次會議時間仍限制為 40 分鐘)，便利的使用方法與可支援至 100 人的特性，讓 Zoom 成為不少單位、網路使用者在疫情期間的首選。不過，Zoom 卻接連爆出資安問題，包含並非使用點到點加密(end-to-end encryption)技術、此外還包含可能被其他人士意外入侵聊天室的資安漏洞等，讓美國太空總署(NASA)、Space X 以及紐約市教育局等都紛紛公告抵制，中華電信也停賣相關服務。趁此時機，Skype 透過官方 Twitter 強打免登入功能「Meet Now」，期待有機會吸引用戶加入。

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

對於不少使用新款網路服務的使用者來說，必須要先下載 App 或者是創立一個全新帳號，就是使用上的一大難關。Skype 的 Meet Now 功能看準這一痛點，提供了免帳號也能登入的功能，帶給使用者超大便利。若須使用此功能，每個人都可以在連上 Skype 網站後，在未登入的情況下，選擇「建立免費會議」，系統會即時產生一個會議連結，提供使用者分享(邀請其他人)。此會議連結可以使用 24 小時(超過時間需要重新申請)，可提供文字訊息交談、上限最高 25 人的視訊會議或群組通話功能，也可傳送表情符號、檔案、圖片等，在疫情蔓延的環境下，可說是非常好用的服務。

(中時電子報)