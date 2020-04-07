受到新冠肺炎疫情衝擊，KPMG安侯建業指出，不少知名的家族企業都紛紛宣告破產或倒閉，現在家族企業首要條件就是要活下去。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，例如美國瓦蘭汀漢家族創辦並傳承四代共115年的「西維吉尼亞州銀行First State Bank」，不敵疫情衝擊於日前宣布倒閉；日本愛知縣蒲郡市歷史長達64年的老字號溫泉旅館「富士見莊」因為疫情影響，向地方法院聲請破產。

在國內狀況，疫情造成的經濟衰退也持續發酵，台北東區經營23年的朝桂餐廳是兄弟飯店的關係企業，因疫情影響民眾外出消費意願，2月底宣布忍痛求售；旅遊業也受到嚴重衝擊，燦坤集團日前出售手上的燦星旅行社股權，宣告退出旅遊業市場。

陳振乾認為，資源較受限的中小企業與先天體質欠佳的事業，疫情往往就成為壓垮他們的最後一根稻草。

陳振乾建議，家族企業應全盤了解整體營運和供應鏈的主要風險，動員團隊規劃應變措施以應對危機，也要確保與主要客戶和利益相關者進行溝通；同時規劃業務與財務的因應措施，以快速恢復經營體質。

另外，企業也要留意政府的紓困措施，目前各國政府已紛紛祭出防疫紓困措施，業者必須特別留意這些紓困措施，並適當地提出申請，若受疫情影響的業者，記得要循既有規定來主張相關的權益，有效降低疫情帶來的衝擊。

(工商 )