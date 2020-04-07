新冠肺炎疫情全球擴散不止，放眼全球市場的台灣製造業，可有足夠的免疫力了？台灣經濟研究院表示，台灣製造業在1、2月期間，多數製造業的相關數據表現皆較去年轉好，但3月中旬起歐美地區經濟活動近乎停擺，加上近期國際油價大幅偏低，對未來國內製造業景氣，產生負面衝擊。

台經院今天公布1、2月製造業景氣燈號合併數據，整體製造業景氣信號值由109年1月的8.75分，增加2.95分至109年2月的11.70分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。就109年2月景氣信號各主要組成項目觀察，有4個項目分數增加、1項減少，經該院試算模型加權後，信號值增加2.95分。其中以原物料投入面增加2.16分增幅最大，其次為需求面增加0.76分，售價面與成本面分別增加0.05分與0.02分，經營環境面則減少0.05分。燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，儘管2月新冠肺炎疫情在中國持續延燒，影響到鄰近國家的供應鏈，使得亞洲製造業景氣全面萎縮，然而國內方面，受到春節所在月份不同影響，令2月國內製造業相關數據表現轉好，進出口與工業生產指數年增率皆由負轉正，外銷訂單年減幅度縮小，拉抬原物料投入面與需求面指標表現。

細部產業部份，半導體產業已成為2月期間的指揮旗，台經院指出，5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上2月工作天數較去年同期增加，致晶圓代工、IC 封測等產量明顯增加，積體電路出口成長率由1月6.7％成長至2月48.6％，積體電路生產指數年增率亦維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標表現。

但是疫情全球擴散已是事實，廠商擔憂恐會衝擊終端電子產品需求，一致看壞未來景氣，拖累經營環境面指標，因此2月半導體景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。

(工商 )