國泰投信推出國泰網路資安ETF(00875)，首創一檔以網路資安為主題的ETF，追蹤那斯達克ISE全球網路資安指數 (Nasdaq ISE Cyber Security Index)，指數的成分股均為提供網路資安科技及服務的頂尖企業。國泰投信表示，在那斯達克的全力支持下，將於數月內推出一系列ETF教育推廣活動。

越來越多企業與個人透過網路收集、處理、儲存及傳送大量訊息，當中部分為保密數據，這導致網路資安的重要性與日俱增。隨著世界衛生組織將新冠肺炎定義為全球大流行病，安排員工居家辦公的全球企業數量大增。

由於大量員工須遠程登入企業網路，令網路攻擊的風險上升。各地政府及企業在網路資安措施方面投入的開支迅速上升，而提供電腦、網路、程式和數據保護服務的優質網路資安相關服務供應商的表現普遍領先大盤。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，作為精於創新的ETF供應商，國泰投信致力提供捕捉市場最新機遇的投資工具，於2018年推出國泰那斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金，致力協助投資人發掘人工智慧及機器人產業的最新潛力。於2019年推出美國費城半導體ETF基金，追蹤標的為半導體產業領先企業。現在科技及創新ETF家族又新增了指數股票型基金—國泰網路資安ETF基金。有興趣投資網路資安產業，但無法直接投資全球網路資安股票的投資人，可考慮投資這檔ETF。

那斯達克全球指數 (Nasdaq Global Indexes) 副總裁兼指數及諮詢服務主管Robert Hughes表示：「能夠與國泰投信再度合作，為台灣投資人帶來更多創新投資理念，我們深感榮幸。發掘在全球成長、創新及科技領域上具潛力的機遇，是那斯達克指數的使命之一。」

(旺報 )