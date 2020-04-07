智易(3596)2020年營運主力商品仍為STB(機上盒)與IAD，包括既有客戶的出貨和新客戶的加入，只是目前歐美疫情嚴重，智易第二季營運恐將視疫情整體發展，5G明顯貢獻的時間點預計會落在2021年，智易今股價隨大盤搶反彈，盤中上揚逾2.5%，目前股價下方有5日線支撐。

STB(機上盒)與IAD仍是智易2020年主要營運動能，IAD除了既有客戶穩步成長外，自去年第四季開始出貨的北美新客戶貢獻有望更明顯挹注該產品線，STB則持續受惠4K機種換機潮帶動，但原先預期東京奧運將帶動整體出貨量的提升，目前在奧運確定延期後，相關效應恐延到明年，加上2019年基期墊高下，成長性恐受限。

智易主要市場為歐洲、比重上看6成，其他銷售市場還包括北美、中南美等地區，但目前這些市場在疫情快速蔓延下，市場幾乎停擺，將重心集中在防疫上，短期內雖沒有出現客戶大幅下修訂單，但整體疫情的發展，仍將為智易第二季營運投下不確定因素。

5G題材上，智易主攻CPE與Small Cell，主要營收貢獻時點預計會落在2021年，今年佔比有限。

另外，在智慧音箱、WiFi 6方面，智易智慧音箱產品將於上半年貢獻營運，WiFi 6也隨著滲透逐步拉高，也有助於相關產品的ASP及獲利提升，整體而言，智易疫情是否持續影響第二季營運表現仍需觀察。

(時報資訊)