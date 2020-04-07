工控記憶體廠宜鼎(5289)3月營收突破7億元，達7.41億元，創下近14個月以來新高；第一季受惠產業淡季不淡，單季營收交出20.32億元的成績，比去年第四季的18.28億元增長約11.14%，也比去年同期成長5.61%。

宜鼎3月營收7.41億元，月增17.84%，年增率22.76%，2020年1-3月營收20.32億元，較去年同期高檔仍穩定增加5.61%。

另外，宜鼎本周四(4月9日)將參加櫃買市場業績發表會，股價連續第二天上攻。

宜鼎去年營收未創新高，但獲利再創高峰。

記憶體價格去年逐季下跌，宜鼎因提前完成庫存調整，2019年營收雖然不及前年，獲利逆勢創下歷史新高。宜鼎去年合併營收73.62億元，較前年減少6.4%，平均毛利率年增6.8個百分點達31.5%，營業利益23.18億元，較前年成長19.5%，歸屬母公司稅後淨利10.14億元，年成長20.3%，且創下年度獲利歷史新高，每股淨利12.72元。去年度擬將配發7.7元股利，包括7.5元現金股利及0.2元股票股利，亦創下股利發放新高紀錄。

(時報資訊)