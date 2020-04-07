高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，罷免案最快恐在6月中就會舉行投票。自由作家洛杉基認為，一旦韓國瑜被罷免成功，他建議韓立刻到台北發動紅衫軍圍城，他說就不知國民黨敢不敢支持這個運動作為反制？

韓國瑜面臨罷免風波，二階連署審查預計4月18日前公告結果，罷免案最快恐在6月中舉行。然而，雖有許多人認為韓不會被罷免成功，但也有部分人士認為認為韓被罷免成功機率非常大，使許多支持韓國瑜的民眾很擔憂。

洛杉基則在臉書表示，一旦韓國瑜被罷免成功，他建議韓立刻到台北發動紅衫軍圍城，推翻違背中華民國憲法體制的蔡英文，為550萬人尋求公理正義！「就不知國民黨敢不敢支持這個運動作為反制？」

網友則認為「國民黨？哈哈哈」、「協尋國民黨戰將們」、「我同意，反正沒事幹了」、「國民黨當民進黨側翼已經習慣了，不可能會跳起來反對的，一點可能性都沒有」、「沒有不能的事，就看國民黨敢不敢做」、「國民黨不敢」、「進黨是垃圾，國民黨是廢物，保證沒人敢出頭，就算勉強搞一堆人，最後也會不了了之」。

(中時電子報)