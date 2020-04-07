新型冠狀病毒蔓延，台灣累計373例確診病例，其中共計52例本土病例，六都中以新北市17例最多、桃園市13例第二，高雄市則0例。對此，網友認為，大家過分漠視高雄市長韓國瑜的防疫功勞。

高雄目前仍沒有出現本土案例。（圖／摘自疾管署網站）

高雄市目前仍未出現本土案例，PTT網友表示，只會說高雄人少出國、不愛搭大眾運輸，但發現台中、彰化、基隆都有本土案例，難道這三縣市大眾運輸比高雄發達，出國人數更多？「就承認韓總防疫有功很難嗎？」

該網友提到，高雄市是台灣第一個一級開設，且學校在寒假期間就宣布停止寒假輔導和大型會議，市長還親自示範防疫和消毒水，「哪個市長有做到，就承認高雄零本土是市長防疫做得好很難嗎？」

其他人留言表示，「韓提成立大型隔離所被罵慘，現在看看還真有必要」、「討厭韓，但肯定他零病例」，但也有網友認為，「這種跟縣市一點關係都沒」、「防疫做好=地方功勞／疫情擴散=中央無能」。

(中時電子報)