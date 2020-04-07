黨產會明日將就國發院土地將進行第三次聽證會，未來若認定國民黨無償取得葉家土地，元利建設以非相當對價取得KMT黨產，將命元利名下土地移轉返還葉家，元利上午發出聲明抨擊，黨產會調查報告以片面資訊拼湊雙方交易價格，且非向國民黨究責， 根本是找錯事主且張冠李戴，元利蒙受不白之冤。

元利指出，國發院土地於 2005年國民黨經過5次公開招標均流標， 由此結果顯示先前國民黨底價訂定過高，高估市場行情，以致全案未能順利脫標。最終回到市場機制，由買賣雙方議價 以42.5億元成交。

對於全案歷經15年特偵組、北檢、監院調查，均查無法不法，如今卻恐被追討土地，元利表示，這次黨產會調查報告以片面資訊拼湊雙方交易價格，重點是「實際上國民黨拿了38.3億元走人，但根據黨產會調查報告所援引中華徵信所估價報告顯示，國民黨 稅後最多也只能實拿 41.6 億元，差額就是 3.3 億元，國民 黨後續還不用負擔都市計畫變更成本，轉嫁風險，何來賤賣之說？」

元利強調，國民黨出售國發院土地後，順利將三大風險，包括都市計畫變更風險，以及資金成本風險，還有持有土地過程中的市場風險，全轉嫁元利。國民黨拿了38.3億元走人， 黨產會調查報告卻要元利負擔主要責任，擬命元利移轉約6,200坪土地給國有及原所有權人，而非向國民黨究責， 找錯事主且張冠李戴的荒唐行為，令其難以認同。

元利表示，將在明日聽證會檢附相關事證，向黨產會全體委員說明，也再度呼籲黨產委員應依法超然獨立、專業審酌本案，還元利清白。

(中時 )