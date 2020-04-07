清明連假剛過，基隆一早就有鄉親發現「傳染病統計資料查詢系統」網站上，公布新冠肺炎疫情確診個案的地理分布圖，基隆的確診人數在短短一天內，增加了3例，現在已累計有6人確診。

基隆市政府原本維持0確診的紀錄，並聲稱基隆的疫情是全台最穩定，但於12日首度出現第一個確診個案後，連續幾日1日1增，原累計3人，沒想到相隔10多天後，於7日就一口氣增加了3名確診個案。

基隆市議員宋瑋莉對此跳出表示，現在疫情持續擴散，若非必要儘量避免前往密閉空間或人多之公共場所，同時務必佩戴口罩及勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，她指出，防疫不是單一個人的責任，而是大家一起為了守住疫情、守住健康而努力。

基隆市政府也於6日開始，要求市政府員工、各級學校教職員工一律戴口罩上班，民眾進市府洽公也要戴口罩，學生則是鼓勵戴口罩上學；4月6日起，民眾搭乘基隆市公車、客運巴士，一律強制戴口罩，沒口罩不能上車，不戴口罩硬要上車則將開罰。

(中時 )