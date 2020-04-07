為了避勉感染新冠病毒，口罩已成為世界各國搶購的防益物資；我國口罩工廠統一被政府徵調，讓口罩成為有錢也無法多買的管制品。台北市一名潘姓男子日前找到家中有60箱N95口罩，瞬間成為超級大戶，但他卻將這些口罩捐贈出去，展現過人的大愛。

（圖／爆廢公社）

政府推出口罩實名制，目前每周成人可領3片、兒童可領5片，但許多上班族、需要到醫院報到的民眾還是覺得口罩不夠用。一名潘姓男子在臉書社團「爆廢公社」發文表示，有需要口罩的人可以向他領取，並貼出一大堆N95口罩的照片。

原來潘男家中做生意，之前跳票的下游廠商以大量N95口罩當作抵押，所以這次挖到寶之後，決定捐贈給需要的民眾使用。潘男表示，已經捐了一半給醫院，而院方也回應有正常管道取得，現在存量夠用；他決定拿少部分捐給一般民眾，以上班族和學生開始抽送，「之前排隊看到很多媽媽，還要特地請假來排，生活大不易，我能幫盡量幫。」

網拍9501V款N95口罩，每片售價破百元。（圖／蝦皮）

許多網友看到PO文都留言索取，也有網友表示前線防疫團隊與醫護人員更需要，感謝他的無私愛心。不過有眼尖網友發現，潘男貼出的照片是3M9501V款，適合用在二線或以外狀況，建議一線醫護務必使用無透氣孔的N95口罩。

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(中時電子報)