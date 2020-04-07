英國新冠肺炎疫情肆虐，卻仍然有許多年輕人不聽政府宣導外出導致感染，一名加護病房女護理師喬安妮（Joanne Morrell）近日表示，自己工作的醫院，新冠肺炎病患佔絕大多數，其中年輕患者人數逐漸攀升，她坦言只要看到年輕人不聽勸導保持社交距離，感覺就像被人「打了一巴掌」。

根據《每日郵報》報導，一名任職於哈德斯菲爾德皇家醫院(HRI)加護病房的47歲女護理師喬安妮表示，自己任職的醫院有99%的病人都被新冠肺炎病毒感染，而病患當中的年輕人有愈來愈多的趨勢；她說自己發現有些人依舊無視政府政策，跑到公園和海灘做日光浴，坦言自己每天衝在疫情最前線、用生命在工作，卻看到這些人不遵守保持社交距離的勸導，而使自己可能染病時，就感到臉上像是被打了一巴掌。

喬安妮提到自己和醫護同仁為了照顧病患，每天忙得昏天暗地，看到許多病人的家屬哭求自己幫忙轉達「你一定要快點好起來，我們等你回家，我愛你」等等鼓勵家人的話語時，大家都感到非常難過，自己還哭了5次。因此希望大家都能待在家中，降低染病和傳染給別人的機會，不要讓愛自己的人擔心。

而除了喬安妮之外，也有其他醫護人員提出相同要求。在英國巴塞爾頓大學醫院工作的護理師雪莉沃茨（Shirley Watts）5日下班後，也邊哭邊拍短片勸說民眾待在家裡不要亂跑，她說道：「我們非常缺乏人手。只要你待在家裡，不去傳播病毒，也不去感染病毒，這樣就能減輕我們的工作壓力。」

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(中時電子報)