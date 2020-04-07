副市長令狐榮達實際操作「實名登記個人專屬QR Code」，民眾只要下載「防疫追蹤溯源實名登記APP」，完成簡易註冊程序，即可取得專屬QR Code。（盧金足攝）

台中市府7日實施「彈性上下班分流制度」，讓市府同仁彈性選擇早上7時30分至9時30分出勤。（盧金足攝）

配合中央流行疫情指揮中心提出彈性上班措施，台中市府7日開始實施「彈性上下班分流制度」，讓市府同仁彈性選擇早上7時30分至9時30分出勤，並依規定上滿8小時的班，錯開上下班尖峰人潮，減少疫情風險。副市長令狐榮達一早視察執行狀況，為民眾量測額溫，強調將妥善調配人力，讓市民服務不中斷。

令狐榮達上午在台灣大道市政大樓文心樓1樓門口，視察分流制度首日執行狀況，並為同仁、民眾量測額溫，他表示，實施分流制度後，同仁可彈性上下班，分散人潮，不會擠在同一時間搶搭大眾運輸工具，加強防疫措施，市府也將視情形調撥人力，持續服務市民。

針對民眾洽公，市府今日正式啟用「實名登記個人專屬QR Code」，民眾只要下載「防疫追蹤溯源實名登記APP」，完成簡易註冊程序，即可取得專屬QR Code。

此外；也可出示身分證背面條碼供機關人員掃描，經量測體溫正常，即可快速入府，不僅節省民眾登記時間，更可有效掌握民眾辦公足跡，強化防疫整備。

令狐榮達指出，3月16日起，民眾洽公就需「量額溫」、「酒精消毒雙手」、「戴口罩」及「實名登記」，物流人員限制在1樓交貨。另4月1日起，台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭設置「聯合洽公區」，減少出入各樓層接觸的風險。

(中時 )