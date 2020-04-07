參山國家風景區管理處去年底推出「參山好茶道」禮盒，結合各山茶區，也展現特色。（莊旻靜攝）

參山國家風景區管理處轄內共有3座山，由北至南分別為獅頭山、梨山、八卦山，該處去年底推出「參山好茶道」禮盒，網羅3座山各茶區的好茶，並搭配精心設計的精美圖樣，展現各山的特色，如八卦山的灰面鵟鷹、梨山賓館、獅頭山的桐花等。

參山國家風景區管理處副處長副處長曹忠猷表示，3種茶類分別為獅頭山的特色東方美人茶、梨山高山茶、八卦山松柏長青茶，由於3座山均有產茶，因此有此構想，去年底推出禮盒，詢問度也很高。

不過，曹忠猷也說，受限於現行法規，轄內各遊客中心無法販售，不過將於下半年推出網路商店，屆時愛好者可於網路商店選購，一口氣品嘗台灣3個著名茶區的特色。

獅頭山產的東方美人茶經過小綠葉蟬叮咬，呈現特殊風味，也是桃竹苗一帶著名的茶，獅頭山內具有豐富人文生態，特色也印於茶罐上；而梨山則為海拔2000公尺以上的高山茶，常年雲霧繚繞，遠近馳名。

八卦山所產的松柏長青茶，則生長於海拔500公尺左右，為彰化、南投民間交界的特色茶種，為先總統蔣經國所命名，亦是台灣重要茶區，甚至有連鎖飲料店業者都選購該茶區的茶葉。

參山國家風景區管理處透露，為了展現各山特色，包裝設計也花費不少巧思，委託設計師將各區特色融入其中，例如北返西伯利亞的候鳥灰面鵟鷹，每年春分之際會停留在八卦山，或是梨山上著名的梨山賓館，以及獅頭山的溪流、蝴蝶及桐花等，讓民眾一看即認識當地的產業及生態。

(中時 )