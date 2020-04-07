清明連假，墾丁大街擠滿觀光人潮。(林和生攝)

新冠肺炎疫情延燒，但清明連假期間，包括墾丁大街、旗山老街等中南部熱門觀光景點都被擠到水洩不通，相較於北部確診病例，南部及花東地區仍被視為一片「淨土」，有網友不滿北部人連假出遊害慘南部，在PTT上引起討論，有內行網友為北部人抱不平，怒揭其實並非北部人的錯，多數都是「偽台北人」！

由於清明連假民眾南來北往互動頻繁，為了避免疫情進一步擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，連假期間曾去過11個國家級警報風景區的民眾，自主健康管理14天。有網友好奇，為什麼一堆人非要去東部、南部，讓「淨土」無辜受害？沒想到得到意外答案，有內行人點出關鍵原因，並非北部人的錯。

原PO在PTT發文質疑，雙北確診人數居全台之冠，而且台北明明就有這麼多地方可去，為什麼北部人要一直往南部跑？導致墾丁大街湧現人潮。不過有知情人士透露，其實這次南部出現的人潮，大都是「偽台北人」，因為清明連假多數人是返鄉，因此很多都是平常在台北工作的南部人，還有網友認為「真正土生土長台北市人根本不愛去中南部」、「別牽拖台北人」。

(中時電子報)