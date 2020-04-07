新冠肺炎疫情延燒，但清明連假期間，包括墾丁大街、旗山老街等中南部熱門觀光景點都被擠到水洩不通，相較於北部確診病例，南部及花東地區仍被視為一片「淨土」，有網友不滿北部人連假出遊害慘南部，在PTT上引起討論，有內行網友為北部人抱不平，怒揭其實並非北部人的錯，多數都是「偽台北人」！
由於清明連假民眾南來北往互動頻繁，為了避免疫情進一步擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，連假期間曾去過11個國家級警報風景區的民眾，自主健康管理14天。有網友好奇，為什麼一堆人非要去東部、南部，讓「淨土」無辜受害？沒想到得到意外答案，有內行人點出關鍵原因，並非北部人的錯。
原PO在PTT發文質疑，雙北確診人數居全台之冠，而且台北明明就有這麼多地方可去，為什麼北部人要一直往南部跑？導致墾丁大街湧現人潮。不過有知情人士透露，其實這次南部出現的人潮，大都是「偽台北人」，因為清明連假多數人是返鄉，因此很多都是平常在台北工作的南部人，還有網友認為「真正土生土長台北市人根本不愛去中南部」、「別牽拖台北人」。
(中時電子報)
#墾丁大街 #北部人 #公幼停課 #國家級警報11景點 #51連假 #旗山老街 #防疫 #蔡依林 #戶戶送 #彈性上班 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #自主健康管理 #台北人 #清明連假 #網友 #人潮 #PTT #健康 #醫療 #生活 #養生
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。