據《澎湃新聞》報導，大陸全國鐵路6日迎來返程客流小高峰，長三角、珠三角鐵路客流回升。中國鐵路上海局發送旅客87萬人，開行客車1355列，主要是京滬、滬寧、滬杭等高鐵沿線中短途客流；廣鐵集團發送旅客71萬人，其中到達旅客74萬人，鐵路返程客流明顯增加；南昌局增開南昌至婺源、贛州，福州至三明，廈門至景德鎮、泉州等方向旅客列車38趟，預計發送旅客400萬人次，計畫安排開行5518列列車。

(旺報 )