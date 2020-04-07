陸6日全國鐵路單日旅客創新高 長三角等地客流回升 11:182020/04/07 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《澎湃新聞》報導，大陸全國鐵路6日迎來返程客流小高峰，長三角、珠三角鐵路客流回升。中國鐵路上海局發送旅客87萬人，開行客車1355列，主要是京滬、滬寧、滬杭等高鐵沿線中短途客流；廣鐵集團發送旅客71萬人，其中到達旅客74萬人，鐵路返程客流明顯增加；南昌局增開南昌至婺源、贛州，福州至三明，廈門至景德鎮、泉州等方向旅客列車38趟，預計發送旅客400萬人次，計畫安排開行5518列列車。 (旺報 ) #旅客 #客流 #返程 #列車 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 《國際社會》全球新冠肺炎確診超過127萬人 英相強森入院 11:082020/04/06 財經 FB啟用新冠資訊中心，提供最新防疫資訊與資源 13:042020/04/06 財經 增強免疫力防新冠肺炎 「素素」看！ 13:312020/04/06 生活 《大白鯊》女星新冠肺炎病逝 享壽91歲 15:012020/04/06 娛樂 新冠肺炎新增10例確診 總數增至373例 15:362020/04/06 生活 新冠肺炎衝擊農特產品拚內需 台南市行銷將軍綠蘆筍 14:462020/04/06 生活 嘉中科學班考新冠肺炎 北興國中18生過關錄取 15:032020/04/06 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 兩岸熱門新聞 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 疫情後將無酒可喝？ 德國逾千家釀酒廠恐破產 - 兩岸 - 旺報 河南安陽發現迄今最大商代晚期鑄銅遺址 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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