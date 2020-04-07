王品集團旗下青花驕自4月1日起推出1元吃肉肉的「饗肉卡」。（王品提供）

搶攻疫間餐飲業績持續出招，王品集團旗下青花驕自4月起推出1元吃肉肉的「饗肉卡」，只要在青花驕臉書官方粉絲團上完成實名制登記，即可享指定肉盤1元的優惠，指定肉品包含美國牛培根(原價298元)、鮮切豬五花(原價268元)、滑嫩去骨雞腿肉(原價218元)、澳洲低脂牛(原價198元）四選一。

王品集團表示，此次饗肉卡採實名制登記，完成登記的朋友將由小編傳送饗肉卡畫面，肉控們趕快揪朋友吃肉肉「疫」掃陰霾。

麻辣鍋界的人氣王「青花驕」，近年口碑不斷，不但連續被網路溫度計票選為口碑5星推薦的台灣TOP 20麻辣鍋；更被媒體喻為台北十大回訪率最高的麻辣鍋之一。

「青花驕」麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為主角，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，並推出多項以青花椒入菜的獨家產品，為台灣多不勝數的麻辣鍋市場，作出差異化，帶來一股新流。去年更推出全台唯一綠色麻辣鍋｢青麻椒肥牛鍋｣，以重慶江津九葉青花椒為鍋底核心，延伸出嶄新的麻辣鍋型態，給消費者鮮麻香甜的品鍋體驗。

王品集團也率先啟動「安心專案」，實施「店內」最高規格防疫措施後，再次積極鼓勵民眾把美味帶回家，青花驕推出外帶85折優惠，雙人商業套餐外帶優惠後不到800元便可雙人享受，在家也能輕鬆圍爐；更推出青花驕個人即享鍋，外帶獨享價255元。

(中時 )