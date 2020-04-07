金寶(2312)上周宣布實施買回4.5萬張庫藏股，股價重回10元票面價，公司董事會也通過配發0.3元現金股利，發放率逾88%，股息殖利率約3%。市場聚焦今年金寶加入印表機晶片生產事業，帶動毛利率提升，股價站回月線。

金寶去年全年營收為1375億元，年增3.3%，毛利率6.34%，營益率為0.92%，雙率均較前一年小幅下滑，去年的管理費和營業費用合計較前一年增加約14億元，母公司業主淨利為4.53億元，亦較前一年減少0.97億元。

金寶去年第四季合併營收為348.33億元，季減1.4%，年減2.8%，毛利率降至5.6%，加上營業費用提升到逾20億元，使單季意外出現虧損0.82億元的現象，為7季以來新低，單季歸屬母公司業主淨利則虧損1.71億元，每股虧損0.13元，全年EPS收斂至0.34元。第四季季營業費用增加，主要是泰國和菲律賓廠房建議等。

金寶泰國廠去年第4季有新的5.3萬平方米產能加入，今年第2季有5.5萬平方米產能加入，使金寶成為東南亞最大的電子業廠商，今年業績看好。

今年金寶預估要做2700萬台印表機，是世界最大製造商，而且不只自己設計印表機，連晶片都是自己研發量產晶片，由於晶片毛利率高達60%，預估會帶動整體毛利率由中個位數提升到15%，使金寶轉型成ODM plus的經營模式。

四年前金寶買下全球最大的印表機晶片設計公司團隊，分散在台北與波士頓兩地，研發下一代晶片。Marvell前年退出印表機晶片生意，使金寶成為是全世界唯一的晶片商，因此設計製造加上晶片都是自已做。

(時報資訊)