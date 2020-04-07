連鎖餐飲集團瓦城（2729）2020年1～2月營收雖受新冠肺炎影響而年減1.3％，但台灣營收仍年增3.86％，顯示穩健展店對營運挹注穩健成長動能。投顧法人雖基於疫情影響展店進度，下修瓦城今年營運成長預期，仍看好營收及獲利可望維持成長態勢。

瓦城受全球股災影響，3月19日股價下探167.5元，創近7年半低點，1個月來波段跌幅達37.85％。近日股價觸底回升，今（7）日跟隨台股開高走揚，勁揚5.47％至202.5元，早盤維持逾4.5％漲幅，領漲觀光類股、收復200元關卡失土。

瓦城2019年合計淨增14家店，受惠展店效益顯現，合併營收48.99億元、年增13.92％，歸屬母公司稅後淨利3.6億元、年增2.25％，每股盈餘（EPS）15.51元，三者均創新高。雖因應新冠肺炎疫情保留較多現金，董事會仍決議擬配息10元，連6年配發逾1股本。

投顧法人指出，瓦城去年第四季獲利低於預期，主因一舉新展8店致使費用增加。全年同店銷售成長（SSSG）持平，其中台灣獲利年增1成，顯示穩健展店帶動成長。中國大陸去年營收貢獻僅7％，營運則因市況轉弱而認列1900萬元虧損，影響每股盈餘0.8元。

受新冠肺炎疫情影響中國大陸門市營運，瓦城2020年1～2月自結合併營收8.53億元，年減1.3％，仍創同期次高。其中，台灣受惠展店效益顯現，累計營收達8.3億元、年增3.86％，續創同期新高，持續挹注營運成長動能。

截至2月底，瓦城在台灣共有129店、中國大陸則有10店，分別較去年底各減少1家。投顧法人指出，瓦城原先規畫今年新展36家店、年增達26％，惟受新冠肺炎疫情衝擊，預期大部分新店將延至下半年或明年才開幕，影響營運成長動能。

不過，投顧法人指出，瓦城台灣前2月營收仍年增3.86％，且提供外賣服務平均訂單金額達1200～1600元，與在店內用餐無異，認為品牌聲譽及外賣服務可望趨緩顧客減少外出用餐影響，對瓦城衝擊可望減少。

至於中國大陸方面，投顧法人認為，儘管瓦城中國大陸業務今年可能持續虧損，但由於營運重心仍偏重台灣、所有新店均將在台開設，且營收貢獻比重小，營運規模縮減可望使虧損持續減少，對集團整體營運影響應有限。

整體而言，投顧法人雖基於新冠肺炎疫情致使展店進度延後，將瓦城今年營收及每股盈餘預期分別下修3％、11％，仍看好在台持續穩健展店，可望為營運挹注成長動能，看好今年營收、獲利及每股盈餘仍可望維持成長，後續須留意展店進度遞延狀況影響持度。

(時報資訊)