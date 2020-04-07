鋼筋大廠豐興(2015)開出本周盤價，包括廢鋼收購價，以及鋼筋、型鋼產品全面維持平盤，中止跌勢。

國際原料行情則持續下滑，日本2H廢鋼價格每公噸續跌15美元至205美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌7美元至200美元。澳洲鐵礦砂自每公噸85.9元續跌至82.55美元。

上周為連假期間，為確實掌握國際原料及鋼市走向，豐興本周業務會報延至今日舉行，今早開出本周盤價，由於產品價格已跌深，本周全面以平盤開出，將觀察市場的接受度以及補庫存的情況。

回顧上周，豐興上周再降鋼筋500元，隨著價格跌深吸引部分市場買盤。本周原料及產品全部以平盤開出，豐興廢鋼牌價為每公噸6300元，鋼筋每公噸牌價為1.43萬元，型鋼每公噸牌價2.01萬元。

豐興本周盤價全面平盤，中止3月中旬以來的跌勢，目前價格來到低檔，本周將關注下游回補力道以及庫存去化的情況。

(時報資訊)