（星享道酒店旗下的星饗道國際自助餐，即日起至4/30，午、晚餐買一送一。圖／星享道酒店）

受到新冠肺炎疫情的影響，全台許多飯店業者已面臨停業問題的衝擊，營收與來客數大幅減少。旗下擁有文華道會館、星享道酒店、旗津道沙灘酒店的星享道酒店集團，為迎接周年慶祭出多項優惠活動吸客、搶救業績。

包括台中星享道酒店旗下的星饗道國際自助餐，即日起至4/30，午、晚餐買一送一；珍鑽國際宴會廳「珍便當」買五送一免運費。

在住宿方面，台中文華道會館「睡飽飽專案」住宿1,199元起、吃飽飽專案2,299元；台中星享道酒店「睡飽飽專案」住宿1,999元起、高雄旗津道沙灘酒店住宿買一送一。

台中星享道酒店表示，星饗道國際自助餐歡慶集團周年慶買一送一優惠持續中，現切牛排、當令海鮮、日式鮮味、冰淇淋及手作自製甜點等近百道料理，並選用清肺、潤肺食材大量入菜，以美食增強免疫力，網路訂位贈防疫酒精隨身瓶。

星享道酒店集團優惠案再加碼，珍鑽宴會廳推出四種風味「珍便當」買五送一免運費，專人免費外送到府，共有海陸雙饗餐、麻辣燙鮮魚飯、丰品牛三寶飯、老酒麻香雞腿等，四種風味。

台中星享道酒店為逢甲夜市指標飯店，配合政府防疫政策，公共區域、客房及各餐廳皆加強消毒，進場用餐客人及入住房客皆須配合體溫測量與酒精消毒等，且採梅花座方式進行座位安排，加大社交距離，且入住集團飯店如文華道會館、星享道酒店、旗津道沙灘酒店，皆贈防疫酒精隨身瓶。

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