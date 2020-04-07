曾經威震NBA的張伯倫(Wilt Chamberlain)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)隨著中鋒式微，很少人再將他們視為史上最強的籃球員，儘管他們在巔峰期皆是所向無敵。美國時間1984年4月5日，賈霸生涯總得分超越張伯倫，其實張伯倫是不服氣的。

美媒《雅虎體育》回顧當天的比賽，賈霸在對手嚴防下以一記「天勾」得手，刷新NBA紀錄，至今他仍是職籃總得分最多的球員(38387分)。當年的NBA總裁史騰(David Stern)稱讚賈霸是「史上最優秀的運動員之一。」

賈霸破紀錄一事轟動洛城，當天張伯倫沒出現，隔日他告訴《洛杉磯時報》說：「感覺很怪，如果我有賈霸現在一半的人氣不知會怎樣。這不合理，如果這真的這麼了不起，那也只是我90個紀錄的其中一個而已。」

較年長的張伯倫對於賈霸曾有一點類似師徒的交情，張伯倫也坦承兩人後來不再親密。他1987年受訪時說：「運動員多是自傲的硬漢，競爭心非常熾烈，我和他(賈霸)其實是天生的敵人。即使我想改善關係，也不知他是怎麼想的。」

張伯倫說賈霸是他遇過最難防守的球員，賈霸「天勾」幾乎是不可阻擋，史上僅有兩人擋下過，一個是身高229公分的Manute Bol，另一個是張伯倫，而且是有妨礙中籃的嫌疑。結果兩人誰比較強仍是各說各話。至於後代最強中鋒「俠客」歐尼爾已對兩人做出評價，他認為張伯倫比賈霸高出一籌。

(中時電子報)