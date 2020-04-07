彰化跟雲林斗六的兩處的「麻吉樂園」近日無預警停業，有不少民眾購買的票券頓時變成廢紙，民眾痛批業者是有計畫惡性倒閉，在網路上串連組成自救會，統計至少有450人受害，損失金額達上百萬元之譜，民眾盼望業者能有誠意出面解決，否則將直接到法院提告。

據了解，有民眾在網路上串連組自救會調查受害人數，結果有多達450人回應，遇到的問題都是票券無法使用，損失近百萬元。消費者抱怨，業者去年11月到今年1月還推出優惠，有人花好幾千元買票券，沒想到最近帶小朋友去玩竟沒營業，痛批業者明顯是預謀倒閉。

也有家長控訴，業者今年初辦促銷，原本10張要價3千元的票券降價為1280元，但彰化館在農曆年後卻以新冠肺炎疫情為由關門消毒，沒想到就此停業，電話也變成空號。

出租土地給業者的房東太太說，業者向他們承租已近4年，每月租金10多萬元，可能是近年來生意不佳，從去年10月起積欠租金，他們本來要把冷氣設備搬走，但業者以給消費票券作為相抵，導致他們票券愈收愈多，現在他們手邊有多達上千張票券，以每張3百元來計算，共損失30多萬元，再加上積欠的房租、水電費，已經欠他們上百萬元。

彰化縣政府消保官林秀蓮表示已與「麻吉樂園」業者聯繫，業者表示是經營不下去，但有心出來解決，也建議消費者可以向行政院消費者保護會網站申訴，萬一協調不成，消費者還可以提民事訴訟，萬一業者販賣票券是有意詐欺，消費者可以提詐欺告訴。

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(中時電子報)