奇美醫學中心婦產部主治醫師嚴嘉琪模擬示範陰道雷射術治療：施行時間快速、不需麻醉、沒有傷口。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

一名熟女因私密處乾澀且打噴嚏會漏尿，備感困擾，奇美醫學中心婦產科醫師診斷為應力性尿失禁，建議嘗試陰道雷射治療，改善惱人漏尿；另一名熟女則在46歲停經，後來出現會陰部與陰道搔癢疼痛，經診斷為萎縮性陰道炎，嘗試陰道併會陰部雷射治療，治療兩次後乾澀部分改善，也不排斥性行為。

奇美醫學中心婦產部主治醫師嚴嘉琪指出，漏尿是許多產後與中、老年婦女常常遇到的困擾，除了影響生活品質有，也會因為可能產生尿騷味造成人際交往困擾；而因荷爾蒙失調造成的陰道乾澀、搔癢甚至疼痛也常在生產完的產婦、哺乳中的媽媽、更年期婦女與癌症治療中的病人身上發現。影響層面從個人不適到性生活不協調，甚至嚴重到平常都會隱隱作痛或是感覺私密處有被火灼傷的疼痛感。

她說，過去稍微年長女性病人常常會隱忍到很嚴重才就醫，但現今女性自主意識與醫療意識抬頭，許多中年女性一有症狀就會來就診，甚至帶母親接受評估，輕微或中度尿失禁可藉由凱格爾運動或生理回饋治療改善，嚴重尿失禁則需要手術治療，程度比較嚴重及複雜的尿失禁則常需要婦女泌尿專科醫師協助，給予尿動力檢查以提供更精確鑑別診斷，如合併膀胱、子宮、直腸膨出，則需要加做經陰道人工網膜骨盆重建手術。

至於輕度漏尿病人如經過凱格爾運動或是生理回饋治療仍無改善，可嘗試最新的陰道雷射治療，而產後媽媽如果出現漏尿、陰道乾澀、鬆弛，外陰部暗沉也可透過會陰部雷射改善。

嚴嘉琪表示，陰道雷射運用廣泛用於產後漏尿、更年期陰道萎縮及尿失禁手術等，提供初步及進階的全方位治療。陰道雷射術施行時間快速、不需麻醉、沒有傷口，僅需在術前依術式範圍抹擦局部麻醉藥膏與剃除毛髮，施行過程不會感覺疼痛，只有在陰道口與會陰施作時會有熱熱的感覺，術後約一周即可回復正常性行為。如有糖尿病或蟹足腫體質需提前告知醫師進行討論，懷孕婦女則暫緩施行，但如果施作後發現懷孕沒有關係，可繼續安心懷孕，暫停療程即可。

(中時 )