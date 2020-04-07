去年12月12日涉嫌在國民黨臺南市後壁區黨部放置爆裂物的吳姓男子，2天後在高雄市被警方圍捕開槍打傷後，就醫至今年2月7日出院。臺南地檢署歷經2個月的偵查，7日依槍砲、恐嚇公眾、妨害公務等罪將他與共犯賀姓男子一併提起公訴。

檢方指出，吳姓男子從網路習得製造TATP炸彈（俗稱撒旦之母）的技能後，陸續以假名在網路訂購製造爆裂物的物品，並偽造「國防部軍事情報局」的證件，雇用賀姓男子幫忙租工作室、租車、代收包裹及訂購爆裂物原料等工作。後因吳未依約予付工作時薪給賀，以及賀在協助混合化學原料時不慎灼傷眼睛，導致2人拆夥。

時值正、副總統及立法委員選舉期間，大眾傳播媒體與政論節目播送有關候選人間的指摘與攻訐，加深吳男憤世不平之情，在購買原料製作TATP爆裂物後，再於108年12月12日凌晨5時3分許，駕駛租賃車前往國民黨臺南市後壁區黨部，將自製的TATP炸彈以塑膠提袋包裝放置黨部前，還曾以遙控器進行起爆，但因故未爆炸。同日下午1時許，該黨部莊姓主任發現有異報警處理，經鑑識人員檢測內容物確認是高爆性的TATP炸彈後循線追查。

隔天晚間6時50分許，警方循線前往高雄市苓雅區吳男的藏匿處埋伏，因吳查覺有異將拒絕開門並與警方對峙，還揚言房間內有炸彈要求警方退離現場，再從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP高爆裂物之寶特瓶，幸未引爆。

警方唯恐吳男引爆房間內的爆裂物造成附近住戶更大傷亡，經採取強勢攻堅行動，並發射瓦斯煙霧彈迫使吳開門投案，惟吳不僅不為所動，還於爬行到房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡。最後，警方趁吳不注意時，開槍擊中吳才順利將他逮捕。

(中時 )