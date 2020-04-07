四天連假因為疫情關係許多人都乖乖地待在家裡防疫，而外面財經新聞消息還是一樣多，不僅是石油減產炒得沸沸揚揚、美國首家銀行宣告倒閉，現在又來波克夏賣出達美航空及西南航空，搞的網友再次鍵盤出征巴菲特。在此老牛就做個平衡報導吧～(記得看到最後一段XD)

【賣出達美及西南兩家航空】

根據周五美國監管會公佈的資料，波克夏出售達美航空（Delta）和西南航空公司（Southwest）的股票。雖然波克夏沒有直接公佈原因，但外界猜測應該是因新冠病毒的大流行，而為航空業帶來前所未有的崩潰。而達美航空自己都預計第二季度銷售額將下降90%，並且其他航空公司也做出類似的可怕預測。

這筆出售資料總共賣出1300萬股的達美航空(DAL)及230萬股的西南航空(LUV)，因為巴菲特曾在3月中旬採訪時表示，儘管市場遭到拋售但他「不會出售航空公司股票」，也就是這句話及後續做法飽受爭議。這次的抄底失敗(?!)，因此也就在網路上冒出一堆「不是說好不賣的嘛」、「笑死~股神賣在谷底」、「存骨族崩潰」等討論聲浪。

【仍舊持有航空股，而且還不少】

不要只看表面上的新聞內容，波克夏目前仍持有不少航空股，還持有達美5900萬股，5130萬股的西南航空。所以這次的售出達美航空，換算只是五分之一的持股罷了。而巴菲特自己也稱新冠病毒的疫情是此生第一次看到，所以到底是不是”技術性調整”，抑或是”這次不一樣”，就不多做評斷。

而價值型投資人該思考的是「停損」的重要議題，所以我在《股海老牛專挑抱緊股》書中提到停損有兩個意義，是我們「願意承擔的最大損失」及「設定獲利的衡量基準」。另外也提醒停損前所要考量的4個原因：

1. 買進原因消失

2. 跌破支撐點

3. 籌碼出現異常變化

4. 其他（損失固定金額／固定％數）

記得去看「從4條線索決定，迅速停損讓獲利奔馳」文章，裡面有詳細的說明。

圖文／股海老牛提供

【回顧1989年的投資航空股失利】

巴菲特雖然被稱為股神，但實際在投資上也並非每次都順風順水。每次提到巴菲特投資的誤判紀錄，一定都會有「1989年對美國航空集團(US Air)的投資失敗」，先澄清這筆投資最終其實是獲利的，並且巴菲特買的是優先股 (註：10年後強制贖回並且有9.25%的股息率) 而非普通股。巴菲特在1996年的給股東的信中以”投資失敗”來引以為鑑，連巴菲特都認為自己當時美國航空業的分析研究實在是過於膚淺且錯誤百出，所以特別在信中提出自己當時忽略的3個關鍵：

1. 過份自信於特別股的保護

2. 航空業管制解除後所帶來的產業競爭

3. 高額的成本費用所造成的獲利縮小。

過了28年後，巴菲特在2017年時又再次做了有爭議性的買進決定，主因是這20年間航空業從百家爭鳴、到倒閉重整，最後成為高度寡占，所以才決定大舉買進四大航空股，分別為美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空。到底是不是打臉過去的自己，老牛說物換星移瞬息萬變，在每個時間點都有不同的考量點，投資還是為自己負責就好。

【坐擁現金尋找機會】

回到波克夏另一個爭議點，就是從去年波克夏的現金部位相當多，抱緊高達1279億元尋找投資機會，從當時美股繼續刷新高的狀況，那時覺得實在不是明智之舉，結果被股東開嘲諷一波；現在從新冠肺炎的股災來看，”現金為王”反倒成為波克夏的優勢之一，所以你說說看股神是不是很難當啊。反倒是這筆抄底虧損還是無動美國首富絲毫，仍舊每天五瓶可樂灌下去的啦！

對了～根據巴菲特時常抄底在「半山腰」的紀錄來看，股市大多會在一～兩個月後才逐漸落底。所以投資人記得慢慢挑慢慢買，市場上還有很多便宜貨可以撿唷。

※本文由股海老牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)